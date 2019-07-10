Некоторые водители на парковке разворачивают руль спицами вниз. Зачем им это нужно, сообщает DEITA.RU.

Переворот руля выворачивает колеса, что защищает машину от столкновений на парковке. При таком положении дел проезжающий мимо водитель, ошибившись, столкнется с колесом, а не с кузовом.

К тому же, если места на парковке мало, поставленные в направлении выезда колеса упростят вам маневр. Просто нажмите на педаль и двигайтесь. В противном случае оставлять так авто надолго нельзя, чтобы он не износился.

Анастасия Туркова