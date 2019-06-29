Есть несколько способов тратить на содержание своего автомобиля меньше в случае дефицита бюджета, сообщает DEITA.RU.

Покупайте впрок и оптом. Например, незамерзайку, которая так обойдется вам в два раза дешевле. Так вы обеспечите себе запас на несколько лет или сможете разделить ее с друзьями. Так же можно поступить с моторным маслом: купить несколько четырехлитровых канистр.

Пользуйтесь бонусными картами и следите за акциями.

Карты с кэшбеком на автотовары – тоже хорошая вещь. Выберите кэшбек на автотовары, мойки и магазины запчастей. Вам удастся сэкономить 10 – 20% денег.

Регулярное обслуживание убережет от необходимости менять неожиданно сломавшиеся детали и тоже поможет сэкономить.

Дневник расходов. Вы увидите, на что и сколько вы тратите, закупаясь для своего авто.

Пользуйтесь приложениями с лайфхаками, которые показывают, где дешевле всего бензин, техобслуживание и ремонт.

Анастасия Туркова