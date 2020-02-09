Новости
Справки о судимости в райотделах больше не выдают
9 Февраль 2020, 20:01
Правила назначения льготных лекарств изменились с 9 февраля
9 Февраль 2020, 19:32
Поклонская проверит свою национальность по ДНК
9 Февраль 2020, 18:20
Блогер Варламов предложил премировать учителя за разбор нецензурных слов
9 Февраль 2020, 18:04
Россия предлагает Японии ввести безвиз уже 6 лет
9 Февраль 2020, 17:51
Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке
9 Февраль 2020, 17:31
Джекки Чан обещает миллион тому, кто создаст лекарство от коронавируса
9 Февраль 2020, 16:42
Широкие дороги назвали причиной владивостокских пробок
9 Февраль 2020, 16:26
Справки о судимости в райотделах больше не выдают
Приморские полицейские проинформировали жителей Владивостока о прекращении приема заявлений на предоставление государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в территориальных органах МВД России на районном уровне, сообщает DEITA.RU в УМВД России по городу Владивостоку.
Все дело в том, что 10 февраля вступает в законную силу новый административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
В связи с этим с 10 февраля 2020 года территориальные органы МВД на районном уровне прекращают оказывать государственную услугу по выдаче справок о наличии/отсутствии судимости.
Для получения справки о наличии/отсутствии судимости с понедельника есть несколько способов. Во-первых, можно обратиться в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Во-вторых, возможно обратиться в информационный центр УМВД России по Приморскому краю. В-третьих, можно воспользоваться интернет-порталом Госуслуг.
Справку об отсутствии судимости потребуют при оформлении на
работу:
сотрудника органов федеральной службы безопасности, судебного пристава, сотрудника таможенных органов,
прокурора, руководителя (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа), члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, а также главного бухгалтера лизинговой компании (фирмы), частного охранника.
Справка необходима в случае принятия на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу или на работу в органы государственной охраны, на гражданскую службу, на службу в Следственный комитет. Также справку потребуют при приеме на работу в ведомственную охрану, на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности.
Понадобиться справка может и при привлечении к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц (определенные преступления, имеющиеся в перечне).