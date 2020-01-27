Новости
Эксперты: Гречка подорожала почти в два раза
27 Январь 2020, 18:40
В учебных заведениях Приморья бюджетных мест станет больше
27 Январь 2020, 18:20
Справку о работе и трудовом стаже теперь можно получить не только в ПФР
27 Январь 2020, 18:00
Известно, когда в Приморье похолодает
27 Январь 2020, 17:40
Дороже золота: километр дорог по БКАДУ в Приморье стоит больше 20 миллионов
27 Январь 2020, 17:33
Коронавирус охватил 50 округов и провинций Китая и 11 стран мира
27 Январь 2020, 17:20
Летевший из Хабаровска самолет «заминирован» в воздухе
27 Январь 2020, 17:15
Популярный ресторан откроется во Владивостоке в 2020 году
27 Январь 2020, 17:07
Справку о работе и трудовом стаже теперь можно получить не только в ПФР
В российских МФЦ появится новая услуга: теперь любой житель страны сможет получить справку о трудовой деятельности на основании данных лицевого счета в «одном окне». Такое постановление опубликовано на сайте правительстве страны сегодня, 27 января, сообщает DEITA.RU
Следует отметить, что ранее на подобную услугу - предоставление сведений о работе - можно было рассчитывать разве что в Пенсионном фонде РФ. Однако, в связи с расширением перечня государственных услуг, такую выписку теперь станет возможным получать по принципу «одного окна».
Наиболее универсальным и удобным аспектом нововведения стало даже не столько его расширение в поле многофукциональных центров, но его «экстерриториальный принцип. Это означает, что услугой можно воспользоваться в любом регионе – в отделениях МФЦ или ПФР по выбору заявителя. При этом не важно, где проживает, или фактически прописан гражданин, справка выдается по месту фактического пребывания.
Евгений Черемухин