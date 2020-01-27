Справку о работе и трудовом стаже теперь можно получить не только в ПФР

В российских МФЦ появится новая услуга: теперь любой житель страны сможет получить справку о трудовой деятельности на основании данных лицевого счета в «одном окне». Такое постановление опубликовано на сайте правительстве страны сегодня, 27 января, сообщает DEITA.RU

Следует отметить, что ранее на подобную услугу - предоставление сведений о работе - можно было рассчитывать разве что в Пенсионном фонде РФ. Однако, в связи с расширением перечня государственных услуг, такую выписку теперь станет возможным получать по принципу «одного окна».

Наиболее универсальным и удобным аспектом нововведения стало даже не столько его расширение в поле многофукциональных центров, но его «экстерриториальный принцип. Это означает, что услугой можно воспользоваться в любом регионе – в отделениях МФЦ или ПФР по выбору заявителя. При этом не важно, где проживает, или фактически прописан гражданин, справка выдается по месту фактического пребывания.

Евгений Черемухин