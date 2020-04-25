Справку об отсутствии коронавируса рекомендовала возить с собой ГИБДД

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ГИБДД России.

Как отмечают российские госавтоинспекторы, въезд может быть ограничен не только на уровне края или области, но и на уровне отдельных городов и населенных пунктов. А потому нужно внимательно следить за информацией на официальных сайтах региональных и местных властей, чтобы не проделывать длинный путь понапрасну.

При этом, любые поездки следует ограничить и выезжать только при крайней необходимости. В ГИБДД еще раз настоятельно рекомендовали водителям по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, есть смысл иметь при себе дополнительные документы. Паспорт, водительское удостоверение, документы на машину – это само собой. Но для разъяснения цели поездки будут нелишними и другие бумаги. Например, справка о временной регистрации в другом городе, трудовой договор – в зависимости от ситуации. «Если есть возможность, справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса», - отмечается в сообщении ГИБДД России.