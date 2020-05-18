Новости

Недорого и незаконно: Волонтёр из Воронежа продавала продукты, которые выделили для малоимущих семей

19 Май 2020, 04:15

Коробки вакцины от гриппа нашли в российском лесу

19 Май 2020, 03:15

Эксперты определили лучшие этажи для жизни в новостройке

19 Май 2020, 02:15

Медики устроили «коридор позора» для премьер-министра в Бельгии

19 Май 2020, 01:15

Хомяки позволили доказать, эффективны ли маски

19 Май 2020, 00:15

Алименты и пенсии заберут за долги

19 Май 2020, 00:00

Спрос на американское гражданство резко упал

18 Май 2020, 23:15

Синоптики рассказали, когда тепло вернется в Центральную Россию

18 Май 2020, 22:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Спрос на американское гражданство резко упал

США

Пандемия проредила массы желающих

Количество интересующихся иммиграцией в Соединенные Штаты Америки резко уменьшилось на фоне пандемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.

Резкое падения спроса на грин-карты, гражданства и в прочие программы Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) подорвало финансовую состоятельность ведомства. Уже к лету имеющийся бюджет может кончиться, пишет РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Согласно сведениям издания, USCIS может закрыться на несколько месяцев, если конгресс не примет решение о поддержке в размере 1,2 миллиарда долларов. В ближайшее время агентство проведет ранее объявленное повышение цен, а теперь речь идет о дополнительной наценке в еще 10%.

Ранее глава государства Дональд Трамп заявил, что в условиях дефицита рабочих мест решил приостановить иммиграцию.

Читайте также:

Ученые США заявили о том, что нашли лекарство от коронавируса

NASA разочаровалось в «Роскосмосе» из-за Луны

Трамп объяснил отказ от маски

Елена Кот

Популярное

В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом

В городе особого внимания Путина начали ремонт дороги после скандала

«Прямо под окнами!»: владивостокцы возмущены строительством очередного торгового центра

ГИБДД готовит новый способ проверки водителей
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
1

Коробки вакцины от гриппа нашли в российском лесу

Во время прогулки через лес жители Нижегородско...
Загрузка...