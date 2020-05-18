Спрос на американское гражданство резко упал

Количество интересующихся иммиграцией в Соединенные Штаты Америки резко уменьшилось на фоне пандемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.

Резкое падения спроса на грин-карты, гражданства и в прочие программы Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) подорвало финансовую состоятельность ведомства. Уже к лету имеющийся бюджет может кончиться, пишет РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Согласно сведениям издания, USCIS может закрыться на несколько месяцев, если конгресс не примет решение о поддержке в размере 1,2 миллиарда долларов. В ближайшее время агентство проведет ранее объявленное повышение цен, а теперь речь идет о дополнительной наценке в еще 10%.

Ранее глава государства Дональд Трамп заявил, что в условиях дефицита рабочих мест решил приостановить иммиграцию.