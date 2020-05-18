Спрос на американское гражданство резко упал

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18 Май 2020, 23:15
18 Май 2020, 22:45
Пандемия проредила массы желающих
Количество интересующихся иммиграцией в Соединенные Штаты Америки резко уменьшилось на фоне пандемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.
Резкое падения спроса на грин-карты, гражданства и в прочие программы Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) подорвало финансовую состоятельность ведомства. Уже к лету имеющийся бюджет может кончиться, пишет РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Согласно сведениям издания, USCIS может закрыться на несколько месяцев, если конгресс не примет решение о поддержке в размере 1,2 миллиарда долларов. В ближайшее время агентство проведет ранее объявленное повышение цен, а теперь речь идет о дополнительной наценке в еще 10%.
Ранее глава государства Дональд Трамп заявил, что в условиях дефицита рабочих мест решил приостановить иммиграцию.