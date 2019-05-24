Популярность покупки жилья в кредит признали угрозой для экономики, сообщает DEITA.RU.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что "безумное" наращивание ипотеки может быть опасным. По её мнению, чтобы убедиться в реальности угрозы, достаточно посмотреть на примеры ипотечных кризисов в других странах. Большие финансовые кризисы, по мнению Набиуллиной, иногда начинались именно с проблем в этом секторе.



Руководитель Банка также отметила, что целью её ведомства является плавный и устойчивый рост спроса на ипотеку, который не граничит с возможными рисками.

При этом, согласно озвученным её данным, в прошлом году количество выданной ипотеки увеличилось на 23% по сравнению с 2017 годом.