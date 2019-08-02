Эксперты заметили ослабление интереса граждан России к займам на приобретение жилья, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Правительственные финансовые эксперты рассказали изданию о тенденциях на рынке ипотечного кредитования. По данным организации, спрос на ипотеку в России падает.

Как оказалось, лишь шесть процентов семей из числа жители крупных городов страны рассматривают возможность получения кредитов на покупку жилья в ближайшие 2—3 месяца.

При этом, только 1,9% семей заинтересованы в получении ипотеки, а 1,5% хотели бы взять кредит на покупку машины.

Эксперты говорят о том, что такие цифры могут быть связаны с сезонным понижением активности. По этой причине аналитики ожидают оживления осенью.

Дмитрий Шевченко