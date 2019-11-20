telegr wh call

Новости

Приморье приняло эстафету добрых дел в честь 75-летия Великой Отечественной Войны

20 Ноябрь 2019, 10:19

Власти Приморья могут снизить тарифы на электроэнергию

20 Ноябрь 2019, 10:16

Кафе или контейнер – как обедают трудящиеся на Дальнем Востоке

20 Ноябрь 2019, 10:15

Жителям половины Приморья скоро дадут более чистую воду

20 Ноябрь 2019, 10:14

Спрос у предпенсионеров на обучение в Приморье оказался неожиданно высоким

20 Ноябрь 2019, 10:13

Проблему с двумя долгостроями в Приморье решат всего за месяц

20 Ноябрь 2019, 10:10

Власти проверили стоимость рыбы на рынках Владивостока

20 Ноябрь 2019, 10:08

Во Владивостоке стартовали отборы на всероссийский чемпионат по ММА

20 Ноябрь 2019, 10:05

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Спрос у предпенсионеров на обучение в Приморье оказался неожиданно высоким

фото

Почти 1500 жителей Приморья предпенсионного возраста прошли бесплатную профессиональную подготовку в этом году, хотя в начале года региональные власти планировали обучить различным специальностям только около семисот человек, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте труда и соцразвития.

Наиболее популярными выбранными специальностями у граждан, обратившихся в службу занятости населения, стали соцработник, кадровик, кладовщик, медсестра и оператор котельной. Лица предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Старшее поколение»  могут выбрать одну из удобных для них форм обучения – от очной до дистанционной. Обучение проходит по 270 приоритетным специальностям и 29 образовательным программам.

Каждый пятый участник профессиональной подготовки выбрал для себя новую специальность, остальные прошли курс переподготовки и повышения квалификации в рамках имеющегося у них образования.

Как отметила руководитель департамента Светлана Красицкая, в следующем году в рамках проекта планируется принять почти 1000 желающих. На их обучение в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013-2021 годы выделят около 80 миллионов рублей.  Региональный проект продлится до 2024 года.

Читайте также:

Не всем пенсионерам следует ожидать прибавки с Нового года

«Я в шоке» — скорость воровства денег возмутила россиян

Власти дадут прибавку к пенсии этим категориям

Популярное

«Раздеваются на морозе» - автобусы тормозят с помощью пальто на ледяной дороге

«Неужели конец» - синоптики удивят жителей региона

Километры по воздуху: снегоуборочный комбайн крутит колеса на месте

Пробки ужасные: губернатор пошел на работу пешком
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...