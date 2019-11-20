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Спрос у предпенсионеров на обучение в Приморье оказался неожиданно высоким
Почти 1500 жителей Приморья предпенсионного возраста прошли бесплатную профессиональную подготовку в этом году, хотя в начале года региональные власти планировали обучить различным специальностям только около семисот человек, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте труда и соцразвития.
Наиболее популярными выбранными специальностями у граждан, обратившихся в службу занятости населения, стали соцработник, кадровик, кладовщик, медсестра и оператор котельной. Лица предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Старшее поколение» могут выбрать одну из удобных для них форм обучения – от очной до дистанционной. Обучение проходит по 270 приоритетным специальностям и 29 образовательным программам.
Каждый пятый участник профессиональной подготовки выбрал для себя новую специальность, остальные прошли курс переподготовки и повышения квалификации в рамках имеющегося у них образования.
Как отметила руководитель департамента Светлана Красицкая, в следующем году в рамках проекта планируется принять почти 1000 желающих. На их обучение в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013-2021 годы выделят около 80 миллионов рублей. Региональный проект продлится до 2024 года.