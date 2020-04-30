«Спустить резервы, набрать долги»: Стариков высказался о политике либералов

Самые главные представители либеральной идеи в российском информационном пространстве предлагают заведомо губительные для нашей экономики идеи, считает известный писатель и общественный деятель Николай Стариков, сообщает ИА DEITA.RU.

Свою оценку предложениям либералов по выходу из кризиса эксперт озвучил в эфире программы на радио "Комсомольская правда". По словам Старикова, политика либералов сводится к двум очень простым и очень вредным тезисам: нужно потратить все накопленные государством резервы и начать брать деньги в долг.

При этом, как отмечает эксперт, никто из тех, кто высказывает подобные инициативы не говорит о главном, а именно о том, откуда в будущем возьмутся деньги на, во-первых, восстановление потраченных резервов, а, во-вторых, на погашение взятых финансовых обязательств.

Если действительно пойти по пути, который предлагают либералы, то уже через несколько месяцев Россия окажется в настолько сложной экономической ситуации, что государственного бюджета начнёт не хватать даже на выплаты работникам бюджетной сферы и на поддержание в рабочем состоянии социальной инфраструктуры.

Вот тогда положение дел станет настолько плачевным, что возникнут просто запредельные риски развития самых плохих сценариев дальнейшей судьбы России, о которых, по словам Старикова, лучше даже и не рассуждать. Но, по всей видимости, именно к такой ситуации либералы и хотят подвести наше государство.

"Спустить резервы, набрать долги - дело нехитрое", - считает Стариков, однако эти популистские и недальновидные меры могут обернуться настоящей социально-экономической катастрофой для нашей страны в будущем.

Что касается того, что во многих развитых странах правительства уже давно пошли на эти шаги и, по словам наших либералов, сделали это совершенно правильно, Стариков возразил, что подобная политика обязательно проявит свои минусы уже в самое ближайшее время.

Гигантские объёмы выпущенных в обращение ничем не обеспеченных денег обернутся для США и Евросоюза запредельным уровнем инфляции, отмечает эксперт. Так называемые, "вертолётные деньги" раздуют кризис такого масштаба, которого ещё не знал объединённых запад.

В прочем, даже в этой ситуации будет масса людей, которые смогут увеличить своё состояние, несмотря на общий спад. Ими станут бенефициары богатейших трансконтинентальных компаний, имеющие возможность скупить все интересующие их активы по бросовой цене.