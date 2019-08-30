В России зафиксировано ещё одно массовое увольнение педагогов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.

Лицей №3 города Екатеринбурга лишился сразу 16 учителей в течение текущего лета. Информацию подтвердили изданию ещё работающие в учреждении педагоги.

Источники, знакомые с ситуацией, говорят о том, что причинами массового ухода сотрудников стали разногласия с новым руководством учебного заведения.

Сообщается, что после прихода нового директора лицея, ежегодные коллективные увольнения стали для учреждения нормой.

Родителей учеников особенно тревожит тот факт, что такая ситуация происходит перед началом нового учебного года. Источник утверждает, что за три года лицей покинули более 40 учителей.

Ранее сообщалось, что там же в Екатеринбурге сразу 10 педагогов лишилась 108 гимназия также всего за одно лето.

Дмитрий Шевченко