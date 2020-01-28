Сразу 3 живодера попали на видео в Приморье

На одного из них уже написали заявление в полицию, сообщает DEITA.RU.



Понедельник, 27 января, стал тяжелым для многих приморцев. В соцсетях распространилось сразу три видео, на которых мужчины жестоко обращаются с животными и хрупкой девушкой.

Первый случай произошел в Лесозаводске. Мужчина подъехал на заправку, вышел из автомобиля и с силой ударил кота об угол бетонной плиты. После этого он выкинул обмякшее тело животного в сугроб и уехал.

Позже стало известно, что живодер купил кота у приморца в Лесозаводске. Бывший хозяин кота уже написал заявление в полицию. Зоозащитники нашли животное у заправки – слава богу, кот оказался жив. Сейчас им занимаются ветеринары.

А вот «герой» видеоролика с заправки переживает только о том, что видео распространилось в соцсетях – предлагал деньги, чтобы замять ситуацию. Зоозащитники намерены довести дело до конца.

Два других случая произошли во Владивостоке в одном доме – Сочинская, 7. На первом видео, которое распространили в соцсетях, видно, как взрослый мужчина на глазах своего ребенка и жены несколько раз с силой пинает маленьких собак, выходящих из лифта. Также несколько ударов достались их хозяйке – хрупкой девушке.

Позже пользователи соцсетей выложили еще одно видео, снятое камерами в том же доме. Всю ту же девушку и собак сильно избил другой мужчина. Он в силой пнул маленькую собаку по морде, а потом затеял драку с его хозяйкой. Девушка упала на землю от удара.

Реакция полиции Владивостока на два эти случая пока неизвестна. Пользователи соцсетей надеются на адекватное наказание для двух мужчин, которые поднимают руку на животных и женщин.

Елена Миронова