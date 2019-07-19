Громкие отставки могут состояться в течение недели, сообщает DEITA.RU.

Издание The Times пишет о том, что правительство Великобритании ожидают глобальные перемены. По информации газеты, сразу три министра могут покинуть свои кресла по собственному желанию в ближайшие несколько дней.

Как пишет издание, речь идёт о министре юстиции Дэвиде Гоке, министре финансов Филипе Хаммонде и министре по вопросам международного развития Рори Стюарте. Все они хотят покинуть кабмин до вступления в должность следующего главы правительства.

Ранее Тереза Мэй объявила о своей отставке в мае из-за невозможности реализовать выход страны из Еврозоны. Пока не избран преемник, она остается на посту.

Дмитрий Шевченко