Генералы Росгвардии решили уволиться после проверок тыловых служб, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант». Замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов вместе с генерал-лейтенантом Сергеем Милейко подали рапорты, получив немалый список претензий после проверки тыловой службы ведомства.

В Сети появилась информация о том, что Меликов попытался отстоять Милейко, но сделать этого не удалось. В связи с этим им пришлось покинуть свои посты. Также источники добавляют, что Меликова можно было назвать выделяющимся среди всех семи заместителей Золотова большими полномочиями. Так, он на протяжении шести лет командовал дивизией им. Дзержинского в Балашихе в Подмосковье, в 2011-2014 годах ему довелось командовать объединенной группировкой войск по проведению контртеррористической операции на Северном Кавказе. После этого он получил новое назначение, став полпредом президента в Северо-Кавказском ФО. Милейко получил место заместителя.

Впрочем, список лиц, оставивших свои посты, больше: ушел начальник управления Росгвардии по контролю за оружием Леонид Веденов. Официальная версия и причина отставки – достижении максимального срока службы.

Надо добавить, что источник оставляет еще один комментарий к происходящему, передавая: все эти отставки между собой не связаны.

Анастасия Туркова