Ежедневные рейды, направленные на выявление автомобилей с тонировкой, не соответствующей техрегламенту, в Москве продолжаются, сообщает DEITA.RU.

По данным представителя ГУ МВД России по Москве, с января по апрель 2019 года 45 тысяч столичных автомобилистов были оштрафованы за превышение норм тонировки. При этом если устранить нарушение на месте, наказания избежать, конечно, не получится. Однако есть возможность отделать легким испугом и штрафом, который можно заплатить с 50-процентной скидкой.

В случае отказа устранить нарушение, а именно: снять тонировку, возбуждается административное делопроизводство за неподчинение стражам порядка, что влечет за собой не просто штраф до одной тысячи рублей, а арест сроком до 15 суток.

Стоит отметить, что подобные случаи в Москве не редкость. Накануне, трое водителей отправились в СИЗО ֫один на четверо суток, а двое на трое. Оспорить решение суда не удалось.

Екатерина Брязгунова