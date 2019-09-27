Среди бела дня режут: возбуждено дело о бойне у здания администрации

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Стали известны подробности кровавой бойни у дверей приморской администрации

Возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства 17-летней девушки у здания администрации Приморского края во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Об этом заявила представитель регионального Следственного управления СКР.

Как рассказали в ведомстве, возле здания краевой администрации 34-летний мужчина трижды ударил несовершеннолетнюю ножом в шею и один раз в грудь. Сразу после этого он попытался скрыться, однако план отхода с места преступления он, видимо, продумал плохо. В связи с этим, убегая, спрыгнул с высоты и переломал себе обе ноги после чего сразу же был задержан.

По словам очевидцев, пока несостоявшийся убийца пытался скрыться, девушка вопила что было мочи. Именно крики «Спасите!» и услышали в здании краевой администрации. Прибежавшие на вопли чиновники тут же вызвали скорую и по мере возможности оказали первую медицинскую помощь.

Как отметили свидетели, один из работников администрации не растерялся, узнав, куда побежал преступник, рванул за ним. К этому времени злоумышленник уже спрыгнул с виадука и сидел на асфальте, неспособный встать и сделать шаг. Предположительно, у него сломаны обе ноги. Работник администрации вызвал полицию и ждал, пока преступника заберут стражи порядка.

Вскоре к местной администрации прибыли сразу две скорые. В одной увезли раненую девушку в тяжелом состоянии, в другой — нападавшего мужчину.

Полиция Приморского края обращается ко всем жителям и гостям дальневосточной столицы с просьбой для тех, кто обладает любой информацией о случившемся, позвонить по номерам: 265-53-41, 265-53-40.

Отметим, что новость о покушении у здания администрации уже разлетелась по всей стране. Россияне удивляются, как такое возможно среди бела дня. «Может собирался маньяком стать? А может и уже им был? Это точно его первое преступление? Боже, как страшно. Среди бела дня уже режут. В такие минуты, когда боишься за свою жизнь и жизнь своих дочерей, думаешь, как хочется уехать туда, где вообще нет мужчин», — пишут напуганные женщины.

Екатерина Брязгунова

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