Стали известны объёмы взяточничества среди российских госслужащих, сообщает DEITA.RU.
Генеральная прокуратура России отчиталась о выявленных правонарушениях коррупционной направленности за первое полугодие текущего год. Материалы были представлены в рамках Восточного экономического форума.
Согласно данным ведомства, за обозначенный период в государственных органах страны было выявлено более 23 тысяч подобных случаев.
При этом, за весь прошлый год коррупционных правонарушений было зафиксировано почти 29 тысяч.
Также прокуроры отметили, что в других организациях за прошлый год были выявлены 32 104 коррупционных правонарушения, а за шесть месяцев этого года — 20 440.
Дмитрий Шевченко