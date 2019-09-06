Стали известны объёмы взяточничества среди российских госслужащих, сообщает DEITA.RU.

Генеральная прокуратура России отчиталась о выявленных правонарушениях коррупционной направленности за первое полугодие текущего год. Материалы были представлены в рамках Восточного экономического форума.

Согласно данным ведомства, за обозначенный период в государственных органах страны было выявлено более 23 тысяч подобных случаев.

При этом, за весь прошлый год коррупционных правонарушений было зафиксировано почти 29 тысяч.

Также прокуроры отметили, что в других организациях за прошлый год были выявлены 32 104 коррупционных правонарушения, а за шесть месяцев этого года — 20 440.

Дмитрий Шевченко