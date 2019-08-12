В России посчитали представителей самой стабильной прослойки общества, сообщает DEITA.RU.

В регионах страны проживает лишь 20% людей, которых можно отнести к среднему классу. К такому выводу пришли в РИА Новости после проведения соответствующего исследования.

Примечательным оказалось и то, что регионом с самой большом долей среднего класса оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (45%), а с самой маленькой долей - Ингушетия (около 2%).

Как отметили по результатам исследования специалисты, более трети семей можно отнести к среднему классу ещё в двух регионах России, а именно в Магаданской области и на Чукотке.

Москва и Санкт-Петербург заняли седьмую и восьмую позиции соответственно. Здесь к среднему классу можно отнести четверть всех жителей.

Дмитрий Шевченко