Средний россиянин зарабатывает за жизнь 24 миллиона

Эксперты кафедры «Политологии и социологии» РЭУ им. Г.В. Плеханова, рассчитали, сколько на самом деле россияне зарабатывают себе на пенсию в течение жизни, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «СП».

Для своих расчетов они взяли несложную формулу: среднее значение ВВП в стране на одного человека умножили на среднее количество лет, которое россиянин вынужден работать (40 лет). В результате у них получился размер ВВП, производимого одним человеком в течение своей трудовой деятельности, то есть денежное выражение труда. Эта сумма составила примерно 24 миллиона рублей за трудовую жизнь россиянина.

С другой стороны, средняя стоимость всей жизни человека в России составляет порядка 22 миллионов рублей (за 80 лет). А это значит, что за 40 лет трудовой деятельности россиянин не только полностью покрывает затраты на свою жизнь, но и обеспечивает себе достойную пенсию. По расчетам специалистов, при таком раскладе средняя пенсия россиянина в период с 60 до 80 лет должна равняться 30 тысячам рублей в месяц.

Ранее мы уже писали, что более половины россиян не смогу позволить себе обеспеченную старость. Как показал анонимный опрос, который проводился НПФ Сбербанка, почти 72,8% респондентов отметили, что их собственные сбережения не обеспечат им комфортное житье в старости, а больше четверти из них пожалели, что не делали сбережений заранее. Главной же причиной, по которой невозможно накопить на предстоящую старость, можно назвать низкий уровень заработной платы. Большая часть россиян предпочитает жить настоящим, не задумываясь о пенсии, так как слишком многое может поменяться.