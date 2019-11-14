Средний срок ипотеки резко вырос в России

Средний срок выплаты ипотечного кредита увеличился в третьем квартале 2019 года. Теперь он превышает 16 лет, сообщает DEITA.RU.

В бюро кредитных историй «Эквифакс» отметили, что за год срок выплаты кредита увеличился почти на два года, а именно: на 22 месяца. Главными причинами такому повороту событий называют желание банка перестраховаться.

Больше всего времени на выплату ипотеки требуется жителям Кабардино-Балкарии, Дагестане и Крыму. В общей сложности люди оформляют договоры с банком на 234–238 месяцев. Стоимость двухкомнатной квартиры на полуострове начинается от 2,8 миллиона рублей.

Меньше всего времени, чтобы погасить ипотечный кредит, нужно жителям Еврейской автономии, Республики Алтай и Хакасии. Тем, кто хочет купить квартиру в Биробиджане, нужно всего лишь 148 месяцев. Это связано в первую очередь со стоимостью квартир в населенных пунктах. По данным местных досок объявлений, «однушку» в столице ЕАО можно приобрести за 1,2–1,5 миллиона рублей. Двухкомнатные квартиры немного дороже, от 1,6 миллиона. На Алтае, где ипотечный кредит оформляют на 150 месяцев, ситуация с ценами примерно такая же, как в Биробиджане. «Двушка» в столице республики обойдется от 1,6 миллиона рублей. В центре Хакасии — Абакане, где жителям требуется для погашения ипотеки 153 месяца, жилье тоже недорогое, что позволяет жителям быстрее рассчитываться с кредитами.

Примечательно, что в третьем квартале не только увеличились сроки выплаты по кредиту, но и средняя сумма. Если еще в начале 2019 года ипотеки оформлялись на 2,39 миллиона, то в начале осени — на 2,5 миллиона рублей.

Екатерина Брязгунова