Средняя ставка по ипотеке в России снизилась до 9%

В декабре 2019 года средняя ставка по ипотеке составила всего 9%, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», это исторический минимум по данной услуге в России. За декабрь россияне оформили более 145 тысяч кредитов на жилье. Общая сумма долга составил 345,1 млрд рублей. Эта цифра на 25%, чем показатели ноября 2019 года.

На начало января 2020 общая задолженность по платежам этого вида составила 7,7 трлн рублей.

Отметим, что такое снижение средней ставки во многом обусловлено началом работы программы «Дальневосточная ипотека», которую инициировал Владимир Путин. Так, молодым семьям, неполным семьям и получателям «дальневосточного гектара» можно оформить ипотечный кредит всего под 2%. Данная программа получила большую популярность на Дальнем Востоке, особенно активно ее оформляют приморцы.

При этом, Приморье недавно попало в топ-3 регионов с самой «недоступной» ипотекой, уступив место только Севастополю и Москве.