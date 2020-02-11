Средняя зарплата в Приморье повысилась на 4 тысячи

По результатам исследования портала hh.ru в области изменений на рынке труда было обнаружено, что в среднем предлагаемая работодателями заработная плата увеличилась на 4 тысячи рублей по сравнению с прошлым годом, сообщает ИА DEITA.RU

Так, в начале прошлого года среднее значение заработной платы приморцев составляло порядка 50-51 тысячи рублей. В начале этого года данный показатель составил уже 54-55 тысяч рублей. При этом медианое значение заработной платы выросло за год почти на три тысячи рублей.

Специалисты HeadHunter по Дальнему Востоку отметили, что стабильный рост заработной платы наблюдается уже второй год подряд. По их мнению, это наиболее очевидный способ привлечь необходимых специалистов. Однако в последнее время руководители компаний стали уделять внимание и нематериальным стимулам в борьбе за квалифицированный персонал: расширенный соцпакет, профессиональное развитие, карьерный рост и другие интересные для соискателей условия.

Также эксперты отметили, что в плане предложений и поиска работы 2020 год начался довольно активно. В целом количество вакансий в Приморском крае увеличилось на 8%, а количество выкладываемых резюме – на 19% по сравнению аналогичными показателями прошлого года. При этом на одну вакансию приходится в среднем 3,8 резюме.

Между тем, согласно данным Приморскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по Приморскому краю за период январь-октябрь 2019 года составила 44 790 рублей.