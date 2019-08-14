Стало известно, сколько получают сотрудники крупнейшей госкорпорации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

"Роскосмос" отчитался об уровне зарплат внутри своих подразделений в прошлом году. Исходя из данных отчёта, средняя зарплата в госкорпорации составляет 396 тысяч рублей. Годом ранее - в 2017, она была на уровне 382 тысячи.

В отчёте отдельно обозначены зарплаты управленческого состава "Роскосмоса". Как оказалось, в прошлом году такие сотрудники получили 557 миллионов зарплат и премий, а также 643,0 миллионов в виде краткосрочных вознаграждений.

На этом фоне примечателен уровень средней зарплаты на промышленных предприятиях "Росмоскоса". Здесь люди получают примерно 59,7 тысяч рублей в месяц.

Сам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отчитался о 29,5 миллионах, заработанных в прошлом году. Но даже он не вошёл в топ-5 сотрудников с самыми большими зарплатами.

Первым стал финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов. Его годовой доход составил 57,4 миллионов рублей.

Дмитрий Шевченко