Как и чем отмывать детали двигателя в автомобиле, сообщает DEITA.RU.

Очень популярна солярка – с помощью кисточки ей можно отмыть большинство загрязнений. Но есть пара средств и кроме нее.

Например, особые моющие средства для двигателя – их много в продаже, они отлично уберут небольшие загрязнения. Минус –большинство из них на водной основе, сильные загрязнения не уберут. Они хороши для подкапотного пространства.

Для очистки серьезных загрязнений, отложения грязи и нагара подойдет очиститель тормозов. Он уберет даже шлам с клапанной крышки.

Кроме того, подходит на очистки керосин. Он не жирный, и после мойки с его использованием на поверхность не налипает пыль.

Анастасия Туркова