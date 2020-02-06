Средства от продажи отелей «Хаятт» поступили в краевую казну

Приморский руководитель рассказал о том, когда наконец достроят скандальные гостиницы во Владивостоке, получившие неофициальное название «Хаятт». Кожемяко подтвердил, что после достройки гостиницы будут работать под японским брендом Okura, и выразил надежду, что «компания с мировым именем все-таки сдаст один объект в 2020 году».

«Конечно, хорошо бы к празднику, когда приезжает сюда народ», - добавил Олег Кожемяко, имея ввиду Восточный экономический форум, который ежегодно проходит на острове Русский в сентябре.

Он также отметил, что «деньги от продажи гостиниц уже поступили и находятся в региональной управляющей структуре». Сейчас краевые власти решают, куда их направить. «Может быть на решение проблемы детей-сирот». Кожемяко добавил, что сумма небольшая, напомним, две недостроенные гостиницы были проданы в прошлом году на аукционе структуре Олега Дерипаски за 3,7 млрд. рублей, тогда как на них было потрачено из краевого бюджета как минимум 18 млрд. рублей.

Отметим, что Олег Дерипаска обещает достроить обе гостиницы в текущем году: отель на Корабельной набережной – в августе, а на мысе Бурном – в декабре 2020-го. Заказчиком строительства является компания ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», подконтрольная российскому олигарху Олегу Дерипаске. Генеральным подрядчиком выступает красноярская компания ООО «Терминал Емельяново», следует из новых строительных паспортов.