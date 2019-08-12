За время срочной службы молодые люди могли бы получать зарплату, сообщает DEITA.RU.



Житель города Елизово Камчатского края отсудил у Минобороны кругленькую сумму. Как пишет ИА «Кам 24», молодой человек учился в аспирантуре и одновременно работал на «Камчатском авиационном предприятии». Однако военкомат все равно призвал его на срочную службу.

В общей сложности молодой человек отслужил с весны по осень, потом смог доказать, что его призвали незаконно. После этого молодой человек подал иск в суд на Министерство обороны: он требовал вернуть ему упущенную выгоду. Парень подсчитал, что за время службы он мог бы работать и получать зарплату. Всего более 200 тысяч рублей.

В суде представитель Минобороны заявил, что в армии солдат получал одежду и питание, а также 10 тысяч рублей. Однако суд не учел эти расходы, признав их необходимыми. Немного изменив сумму, суд встал на сторону истца. Теперь Минобороны обязано выплатить солдату 188 тысяч рублей.

Елена Миронова