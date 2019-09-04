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Мамочки получат дополнительные привилегии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Министерство труда поддержало предложение увеличить с 1,5 до 3 лет период ухода за ребёнком, который включается в страховой стаж при назначении пенсии.
В ведомстве также отметили, что в России период декретного отпуска составляет три года и при этом значительная часть россиян реализует данное право.
По мнению руководства Минструда, реализация инициативы может усовершенствовать и усилить систему социальную поддержки семей с детьми и улучшить демографическую обстановку в России.
Дмитрий Шевченко
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