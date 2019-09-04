Мамочки получат дополнительные привилегии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Министерство труда поддержало предложение увеличить с 1,5 до 3 лет период ухода за ребёнком, который включается в страховой стаж при назначении пенсии.

В ведомстве также отметили, что в России период декретного отпуска составляет три года и при этом значительная часть россиян реализует данное право.

По мнению руководства Минструда, реализация инициативы может усовершенствовать и усилить систему социальную поддержки семей с детьми и улучшить демографическую обстановку в России.

Дмитрий Шевченко