Кредитные истории россиян предложили сделать короче, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Не 10 лет, а три 3 года хранить подобные данные предлагают депутаты парламента Республики Северная Осетия — Алания. Предоставление гражданам кредитов увеличивает на это спрос, позволяя населению приобрести необходимые товары и услуги. Сфера развивается в течение последних лет весьма быстрыми темпами, особенно на фоне нестабильной экономики и на рынке труда.

Но у медали есть обратная сторона: в столь изменчивых условиям гражданам сложнее выплачивать кредиты вовремя и исполнять свои обязательства перед банком-заемщиком. Чтобы не формировать клиентам отрицательную историю из-за небольшой просрочки, срок хранения информации и кредитных историй предложили значительно сократить. Тем более, что к этой информации имеют доступ работодатели россиян.

Анастасия Туркова