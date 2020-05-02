Срок окончания эпидемии коронавируса в России продлили

Уже не первый раз сингапурские учёные прогнозируют сроки окончания эпидемии коронавируса в России, сообщает DEITA.RU.

На этот раз специалисты медицинского учреждения посчитали, что датой завершения буйства COVID-19 в нашей стране должно стать 8 августа.

Ранее датой окончания эпидемии учёные из лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна называли 20 июля.

Медики высчитывают сроки, исходя из статистических данных заболеваемости коронавирусом в России, которые постоянно меняются. К сожалению, пока в худшую сторону.

Однако, надежду вселяет то, что, как отмечают специалисты, 99% случаев заболевания COVID-19 в стране должно быть выявлено до 3 июля.