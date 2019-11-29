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Срок подключения к тепло- и водоснабжению в Приморье уменьшен до 10 дней

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Подключиться к коммунальным сетям в Приморье теперь можно в два раза быстрее. Ресурсоснабжающие организации теперь дают тепло и воду предпринимателям не в течение двадцати дней, а в течение одной декады, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству.

Это стало возможным благодаря выполненной процедуре оптимизации работы одиннадцати ресурсоснабжающих компаний и 24 сетевых организаций на территории региона в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

 Напомним, что наибольшая доля подключения к водо- и теплоснабжению в регионе приходятся на «Дальневосточную генерирующую компанию», МУПВ ВПЭС, «Примтеплоэнерго», «Примводоканал», «Уссурийск-Водоканал», «Находка-Водоканал», УМУ ПТС и частные компании «Кристалл», «Феникс», «Чистая Вода Плюс» и «Форд-Ност». Теперь эти организации производят подключение заявителей к централизованной системе всего за 10 дней. В данном случае речь идет о выдаче акта о подключении к коммунальным сетям, уточнили в краевом департаменте.

Там же добавили, что в настоящее время все ресурсоснабжающие компании и «сетевики» начали вести специальный реестр заявителей для оперативного оказания помощи на всех этапах подключения к коммунальным сетям.

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