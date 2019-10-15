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Срок выдачи бумажных ПТС продлен

документы, свидетельство о регистрации автомобиля, авто

Бумажные ПТС можно будет получить до 1 ноября 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Такую возможность предоставила коллегия Евразийской экономической комиссии по инициативе Белоруссии, приняв окончательное решение о продлении срока выдачи бумажного паспорта транспортного средства на один год.

Отмечается, что ближайший год будет действовать переходное положение, то есть можно получить и бумажный, ламинированный, ПТС и электронный.

Таким образом, электронные ПТС будут вводиться для автовладельцев, как физических, так и юридических лиц, безболезненно. А структуры, которые занимаются оформлением автомобилей и других ТС, смогут максимально отработать систему, чтобы в дальнейшем не было никаких неполадок.

Ранее ожидалось, что все государства союза перейдут на выдачу электронных паспортов 1 ноября текущего года. Система откроет для властей и автономистов новые возможности. У государственных органов наконец-то появится единая база достоверных данных обо всех автомобилях. Автомобилисты также окажутся в выигрышном положении — они смогут видеть весь жизненный цикл автомобиля. Кто был его владельцем. В каких авариях и других неприятностях он побывал. Сколько штрафов на него выписано за всю жизнь.

Екатерина Брязгунова

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