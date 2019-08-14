Пособия на ребенка, который платят родителям каждый месяц, могут продлить, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА ФАН.

Их предлагается выплачивать, пока ребенку не исполнится три года, передает Минтруда. Ведомство подготовило законопроект, представило его на одобрение, и теперь новые правила приводят в соответствие с федеральным законодательством.

Граждане смогут получать каждый месяц по десять тысяч рублей за ребенка на протяжении трех лет.

Анастасия Туркова