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Срок жизни МКС определил Рогозин

МКС космос

Станция проживет еще недолго

Усталость металла и другие накапливающиеся проблемы позволят эксплуатировать Международную космическую станцию в течение только ограниченного промежутка времени, сообщает ИА DEITA.RU.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предположил, что до вынужденного списания МКС осталось не так много. В качестве ориентировочного срока чиновник назвал одно десятилетие, пишут «Известия».

«МКС – это семь, ну, может быть, еще 10 лет существования. Всё равно возникает усталость конструкции, усталость металла. Поэтому Международная космическая станция, наверное, просуществует, до 2030 года», – предположил Рогозин.

При этом глава госкорпорации поделился планами на строительство новой орбитальной станции. Правда, пока неизвестно, станет она национальной или же международной.

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