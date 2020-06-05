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Сроки ЕГЭ в приморском городе могут перенести на конец лета

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Ситуация с COVID-19 в Находке остаётся неспокойной

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Находке ЕГЭ могут перенести на август или другой месяц, сообщает ИА DEITA.RU.

 Этот вопрос на совещании с регионами поднимал российский министр просвещения Сергей Кравцов. С его позицией согласился губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Сейчас ситуация в Находке настолько серьёзная, что въезд в город пришлось ограничить. С 8 мая туда пускают только местных жителей или тех, кто там работает. Вспышка инфекции зарегистрирована в том числе среди сотрудников скорой помощи – подтверждено 22 случая. В городе выделено 320 коек для пациентов с COVID-19. 

Напомним, что общероссийские сроки ЕГЭ в связи с пандемией - с 20 июня по 17 августа. В Приморье итоговая аттестация начинается с 3 июля. Из-за того, что в классы будет допускаться ограниченное количество детей (это необходимая мера, чтобы учащихся можно было рассадить с учётом социальной дистанции), приморские выпускники не получат шанса пересдать ЕГЭ: все резервные дни, которые обычно выделяются на пересдачу, придётся отвести для тех, кто не поместился в класс в основном потоке.

Впрочем, ЕГЭ в этом году можно не сдавать вовсе – если ученик не планирует поступать в вуз, то аттестат ему выдадут на основании итоговых оценок.

В настоящее время ситуация с коронавирусом в Приморье стабилизировалась, из всех заболевших с начала пандемии выздоровели больше половины пациентов (1356 выздоровевших против 2262 заболевших). Однако ежедневный прирост заболевших остаётся стабилен – в среднем 50 новых случаев заболевания.

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