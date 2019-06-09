В ближайшем будущем отключение горячей воды станут значительно короче. Более того, они будут проводиться всего лишь один раз в два года, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал замглавы Минстроя Максим Егоров в пятницу, 7 июня.

По его словам, избежать отключения горячей воды и тепла, разумеется, невозможно. Однако современный технологический прогресс и в целом уровень, на которое вышла сегодня Россия, позволяют сократить время проведения ремонтных работ.

Как пишет «Интерфакс», в некоторых субъектах России, в том числе в ряде районов Москвы, горячую воду уже отключают уже один раз в два года.

Напомним, что до 2011 года плановый срок отключения горячей воды составляет две недели, а ещё раньше — три недели. Сегодня максимальный срок отключения не должен превышать 10 дней.

Всегда стоит помнить, что многие решения в России осуществляются только на бумаге. Ранее корреспондент DEITA.RU сообщал о том, что в приморском городе Уссурийске воду отключили с 15 мая до 20 сентября. При этом горячей воды лишились по меньшей мере 10 процентов местных жителей. Так как решение приморской ресурсоснабжающей организации вызвало бурную реакцию горожан, тему развила местная творческая группа, которая продвигает фейкового персонажа — председателя исполнительного комитета Виталия Наливкина. Так, Наливкин предложил простое решение — греть воду в трубах холодного водоснабжения.

Екатерина Брязгунова