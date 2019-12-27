«Сроки упущены»: Дальнему Востоку не обещают ничего хорошего

Счетная палата тревожится о развитии Дальнего Востока, план которого поставил президент Владимир Путин, сообщает DEITA.RU.

В прошлом году глава государства озвучил социально-экономические показатели, которых должен достичь регионе 2025 году, чтобы по-настоящему считаться территорией опережающего развития.

Однако на состоявшейся коллегии по итогам реализации государственны программ аудитор счетной палаты Светлана Орлова выразила серьезной беспокойство темпами развития региона. Основной причиной «тормоза» она назвала управленческую неразбериху.

Так, Минэкономразвития и Минвостокразвития вместе с регионами Дальнего Востока не в полном объеме сформировали систему стратегического планирования. В документах нет конкретных мер и способов, нет этапов и сроков, как именно это развитие будет достигаться.

Еще год назад перед Максимом Орешкиным и Минэкономразвития была поставлена задача разработаю новую стратегию, но правительство до сих пор не имеет на руках документа.

На все двадцать девять государственных составит 2,3 трлн руб., из которых 1,3 трлн – федеральные средства. Но по факту влияние этих колоссальных денег на уровень благосостояния народа практически не влияет. Иными словам, деньги улетают в трубу и практической пользы от них мало.

Более того, по Дальнему Востоку имеется значительное отставание по сравнению со среднероссийскими темпами реализации программ. По информаци счетной палаты, Минвостокразвития с таким печальным исходом согласно. Министр Александр Козлов пообещал разработать новые планы, но пока что это только слова.

Ранее на полях ВЭФ президент Путин жестко ответил на слова главы Якутии Айсена Николаева, задавшего риторический вопрос о том, нужен ли Дальний Восток России. Путин «усмирил» дерзкого губернатора и призвал всех чиновников - как местных так и региональных - ускориться в достижении целей.

Путин сказал, что все планы должны быть реалистичными и выполнимыми, а значит, подкреплены адекватными ресурсами, включая бюджетные средства. На сегодняшний день локомотивом развития как раз таки и являются бюджетные средства - ожидаемого уровня частных инвестиций достичь так и не удалось.

В 2018 году Путин начал вывести Дальний Восток на темпы роста экономики выше среднемировых, порядка 6% в год. Президент признал, что задача эта сложна, но выполнима. Однако на сегодняшний день «волшебника» в правительстве пока не нашлось.

Василий Кучин