«Сроки упущены»: ремонт на самой разбитой трассе Приморья только начался

Цыплят по осени считают, но в Приморье осенью только начали ремонтировать стратегическую трассу, доставившую множество проблем автомобилистам, сообщает DETA.RU.

Власти Приморского края признали, что дорожные работы на самой «побитой» трассе края задержали. Минимум на полгода. Долгожданное начало ремонтных работ на трассе Артем — Находка проверил лично губернатор края Олег Кожемяко.

«Проведение всех экспертиз, подготовку документов, конечно, затянули. Но в начале сентября вышли компании с набором необходимой техники, технологиями», — заявил он.

Это «затянули» серьезно усугубило ситуацию на трассе. Все лето автомобилисты возмущались ее ужасающим состоянием, простаивали в пробках и убивали свои машины. А дальше тайфун, и некоторые села были полностью отрезаны от большой земли. Во время каждого ливня на трассе стратегического для Приморья значения перекрывали проезд не только для большегрузов, но и для легковых автомобилей.

По результатам проверки, можно зафиксировать как минимум двух обещаниях: до конца года 13 километров аварийных участков на трассе до Находки приведут в порядок, а ремонт следующих 12 километров начнут в апреле, а не осенью, как в этом году.

Также Олег Кожемяко выразил надежду, что мост через Лобогу, над которым так усердно ночами напролет трудятся рабочие, чтобы восстановить объезд и дорожное полотно, до нового года на месте разрушенной конструкции появится мостовой переход. А вот 72-метрвое искусственное сооружение на трассе приморцы смогут лицезреть уже в мае.

Стоит отметить, что строительство 25 километров новой дороги от Артема до села Царевка, в объезд Шкотово, Штыково и Смоляниново, стартовал еще в 2017-го и длится до сих пор. А завершить его обещали к 2020-му году, однако Счетная палата констатировала значительное отставание от графика.

Стоит ли готовить о том, что трасса Владивосток-Находка-порт Восточный кроме того является частью транспортного коридора «Приморье-1». А его строят в крае уже больше 10 лет.

Екатерина Кононенко