Обширный перечень нововведений, нацеленных на улучшение делового климата на Сахалине и Курилах, был озвучен в ходе встречи врио губернатора Валерия Лимаренко с островными бизнесменами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на островное правительство.

На заседание прибыли и приняли в нем участие не только представители среднего бизнеса, но и индивидуальные предприниматели. По словам Валерия Лимаренко, на данный момент необходимо добиваться повышения инвестиционной привлекательности Сахалина. Главная задача стать конкурентоспособными по отношении к другим российским регионам, а также странам АТР.

«Бизнес идет туда, где для него созданы условия. И если у нас они будут хуже, то открывать новые предприятия, создавать рабочие места, платить налоги и, в конечном счете, повышать качество жизни населения предприниматели будут в других краях и областях», — сказал врио губернатора.

Как доложил заместитель председателя правительства области Кирилл Подберезный, работа по улучшению инвестиционного климата в регионе будет вестись по нескольким направлениям, в том числе сократят время выдачи разрешений и лицензий. Кроме того, уже предстоящей осенью на острове появится центр «Мой бизнес», который будет действовать по принципу одного окна.

Улучшить связь между бизнесом и властью поможет интернет-проект для предпринимателей, который заработает в ближайшее время. С его помощью бизнесмены смогут в онлайн-режиме сообщить о проблемах, требующих внимания органов власти, и добиться поддержки.

С целью развития инфраструктуры в текущем году, в частности, планируется запустить два индустриальных парка. Готовятся к реализации сделки в области государственно-частного партнерства и концессии. Будут внесены изменения в локальные нормативные акты, чтобы упростить предоставление господдержки тем или иным проектам, сделать процедуру прозрачной и понятной.

Добиться улучшения делового климата невозможно без тесной обратной связи с предпринимателями, подчеркнул глава области. Поэтому на Сахалине и Курилах будут в ежемесячном режиме по методикам «Агентства стратегических инициатив» оценивать инвестиционную привлекательность региона. По мнению Валерия Лимаренко, нововведение позволит оперативно реагировать на возникающие проблемы, отвечать на запросы бизнеса в интересах развития экономики. Это поможет островному региону решить амбициозную задачу – вскоре войти в топ-10 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.

Екатерина Брязгунова