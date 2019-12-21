Сроки выплаты пенсий изменены в России

Пенсию за январь пенсионеры получат раньше положенного срока — в конце декабря, сообщает DEITA.RU. Соответствующее решение было принято накануне, 20 декабря, во время заседания правления ПФР.

Для тех, кто получает страховые выплаты в отделениях «Почты России», перечисления начнутся со среды, 25 декабря. Для граждан, которым пенсии поступают на банковскую карту, — в пятницу, 27 декабря.

Отмечается, что срок зачисления пенсий на банковские карты установлен не позднее понедельника, 30 декабря. В случае, если пенсионеру доставляют законные выплаты сотрудники почты на дом, то это будет проходить по ранее установленному графику, с 3 января.

Напомним, что на сегодняшний день в России готовится вторая волна пенсионной реформы, которая должна будут обеспечить граждан негосударственными пенсиями. В начале осени на суд общественности был представлен гарантированный пенсионный продукт. По сути, россиянам, чтобы получать дополнительную пенсию, необходимо отчислять от зарплаты еще средства, от одного до шести и более процентов.

Екатерина Брязгунова