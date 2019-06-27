Житель приморского города Партизанска жалуется на трехнедельный невывоз мусора, сообщает DEITA.RU. Соответствующее видео опубликовал паблик newsbox24.tv в Instagram.

По словам мужчины, мусор на протяжении трех недель не вывозится по адресу Вавилова, 38.

«Эта помойка у нас уже три недели. В горхозе сказали: у них сломалась машина. Скоро этот мусор полезет на дорогу, а тариф только поднимают», — говорит автор видео.

Впрочем, ситуация в Партизанске вряд ли бы удивила первого замгенпрокурора Александра Буксмана. Ведь еще в начале мая он безапелляционно заявил о том, что в некоторых российских регионах, в том числе в Приморском крае, мусорная реформа хотя и стартовала, но не работает.

Екатерина Брязгунова