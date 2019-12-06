Новости
Россияне смогут продавать квартиры по-новому
6 Декабрь 2019, 11:45
«Уже за гранью» - «начинка» в хлебе разгневала людей
6 Декабрь 2019, 11:30
США борется с российской «Корпорацией зла»
6 Декабрь 2019, 11:15
Закон об экологическом образовании изменят в Приморье
6 Декабрь 2019, 11:05
Важное решение Медведева поддержало МВД
6 Декабрь 2019, 11:00
Приморским фермерам компенсировали ущерб от ЧС
6 Декабрь 2019, 10:51
Россияне назвали самые ценные качества
6 Декабрь 2019, 10:45
Медведев тоже страдал из-за пенсионной реформы
6 Декабрь 2019, 10:30
США борется с российской «Корпорацией зла»
Америка ввела новые санкции. На этот раз они касаются российской Evil Corp и ее руководства, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Газета», директоров компании обвинили в краже 100 миллионов долларов с помощью вирусных программ. Кроме того, Госдеп США обещает награду за поимку лидеров «Корпорации зла».
Минфин США отмечает, что ПО Dridex, которое было разработано российской компанией, похитило данные сотни банков в более чем 40 странах.
Глава американского Минфина добавил, что Evil Corp – одна из самых «зловредных киберпреступных организаций Земного шара» и что нынешние санкции – результат многолетних расследований США и их союзников.
Кроме того, отмечается, что один из лидеров организации ранее работал в ФСБ России.
Напомним, что ранее глава США Дональд Трамп писал в своих социальных сетях о том, что The New York Times опубликовала ложную информацию об усилениях американских кибератак на российские электросети. Американский лидер обвинил СМИ в «коррумпированности».
Александра Маслова