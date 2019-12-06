telegr wh call

Новости

Россияне смогут продавать квартиры по-новому

6 Декабрь 2019, 11:45

«Уже за гранью» - «начинка» в хлебе разгневала людей

6 Декабрь 2019, 11:30

США борется с российской «Корпорацией зла»

6 Декабрь 2019, 11:15

Закон об экологическом образовании изменят в Приморье

6 Декабрь 2019, 11:05

Важное решение Медведева поддержало МВД

6 Декабрь 2019, 11:00

Приморским фермерам компенсировали ущерб от ЧС

6 Декабрь 2019, 10:51

Россияне назвали самые ценные качества

6 Декабрь 2019, 10:45

Медведев тоже страдал из-за пенсионной реформы

6 Декабрь 2019, 10:30

Deita TV

МЕМ про ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4 Декабрь 2019, 11:36

США борется с российской «Корпорацией зла»

США

Америка ввела новые санкции. На этот раз они касаются российской Evil Corp и ее руководства, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Газета», директоров компании обвинили в краже 100 миллионов долларов с помощью вирусных программ. Кроме того, Госдеп США обещает награду за поимку лидеров «Корпорации зла».

Минфин США отмечает, что ПО Dridex, которое было разработано российской компанией, похитило данные сотни банков в более чем 40 странах.

Глава американского Минфина добавил, что Evil Corp – одна из самых «зловредных киберпреступных организаций Земного шара» и что нынешние санкции – результат многолетних расследований США и их союзников.

Кроме того, отмечается, что один из лидеров организации ранее работал в ФСБ России.

Напомним, что ранее глава США Дональд Трамп писал в своих социальных сетях о том, что The New York Times опубликовала ложную информацию об усилениях американских кибератак на российские электросети. Американский лидер обвинил СМИ в «коррумпированности».

 

Александра Маслова

Читайте также:

Основатель ВЭФ поддержал Грету Тунберг

ФБР нашло угрозу в российских развлечениях

Когда покупать доллар перед Новым годом, сказал эксперт

Популярное

Решения Медведева выведут россиян на улицы

За прогрев двигателя штрафуют на 1,5 тысячи рублей

Погода в Приморье удивила даже синоптиков

Новые штрафы ГИБДД ждут водителей с 1 января
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...