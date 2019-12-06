США борется с российской «Корпорацией зла»

Америка ввела новые санкции. На этот раз они касаются российской Evil Corp и ее руководства, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Газета», директоров компании обвинили в краже 100 миллионов долларов с помощью вирусных программ. Кроме того, Госдеп США обещает награду за поимку лидеров «Корпорации зла».

Минфин США отмечает, что ПО Dridex, которое было разработано российской компанией, похитило данные сотни банков в более чем 40 странах.

Глава американского Минфина добавил, что Evil Corp – одна из самых «зловредных киберпреступных организаций Земного шара» и что нынешние санкции – результат многолетних расследований США и их союзников.

Кроме того, отмечается, что один из лидеров организации ранее работал в ФСБ России.

Напомним, что ранее глава США Дональд Трамп писал в своих социальных сетях о том, что The New York Times опубликовала ложную информацию об усилениях американских кибератак на российские электросети. Американский лидер обвинил СМИ в «коррумпированности».

Александра Маслова