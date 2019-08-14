Америка настроена увеличить своё присутствие в Азии, сообщает DEITA.RU.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявил, что США ведёт переговоры со своими азиатскими союзниками для размещения на их территории ракет средней дальности.



Как передаёт слова военного чиновника издание Associated Press, государства-партнёры США сами будут решать размещать ли у себя оружие или нет.

Кроме того, американцы призывают Китай присоединиться к переговорам по новым договоренностям в сфере контроля над вооружениями.



Ранее министр обороны США Марк Эспер выступил за размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии как можно скорее.

Дмитрий Шевченко