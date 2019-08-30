Американские власти вспомнили о китайских облигациях столетней давности, сообщает DEITA.RU.

Агентство Bloomberg пишет о том, что США намерены потребовать от руководства Китая оплаты долгов, накопившихся за очень долгий период.

Как стало известно журналистам, речь идёт о ценных бумагах, эмитированных в Китайской империи и не признанных правительством Китайской Народной Республики.

В издании предполагают, что президент США Дональд Трамп может воспользоваться этим фактом в качестве очередного шага в укреплении американских позиций в торговой войне с Китаем.

В Пекине знают о планах Вашингтона, однако считают реализацию этой идеи невозможной.

После очередного роста напряженности в отношениях США и Китая глава Белого дома анонсировал введение 10% пошлин на китайские товары с 1 сентября.

Дмитрий Шевченко