США и Италия унизились: решение проблем без Путина невозможно

Россию просят восстановить «Большую восьмерку» для более оперативного решения насущных мировых проблем. На этот раз с просьбой вернуться в «большую игру» к президенту Владимиру Путину обратилась Италия. Об этом сообщает DEITA.RU.

Инициативу президента США Дональда Трампа по возвращению Группы восьми благодаря возвращению «за стол» России поддержал председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте. Политик заявил, что только нахождение президента России Владимира Путина за одним столом для переговоров в рамках «Большой восьмерки» поможет миру наконец-то поставить «жирную точку» в самых серьезных геополитических конфликтах последних лет.

Не трудно догадаться, что речь идет о полуострове Крым, который, по общему мнению G7, оккупировала Россия.

Напомним, о возвращении России на поля Группы заговорили в августе этого года после саммита «Большой восьмерки» во Франции. Тогда Трампа с его речью о том, что без помощи Владимира Путина мировые кризисы не могут быть решены, открыто поддержал только Конте.

Через несколько дней в Кремле подготовили ответ на столь «заманчивое» предложение. Выступая от лица главы государства, спецпредставитель президента Дмитрий Песков отметил, что для решения проблем мировых масштабов России вполне хватает участия в «Большой двадцатке». По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Кремль не противится международным диалогам в любом формате, но возвращаться в Группу без полного согласия со всеми действующими в ней на данный момент странами - как минимум не целесообразно.

«Возвращение в «Большую восьмерку» для Москвы - не самоцель», - заявил Песков.

Отметим, несмотря на довольно продолжительное «выклянчивание» у России согласия вернуться в G8 со стороны США и Италии, громкие слова о необходимом конструктивном взаимодействии, ни одна, ни другая страна не спешит снять с России санкции. Особой «пикантности» придает тот факт, что именно глава Соединенных Штатов начал разговор о возрождении из буквально из пепла «Большой восьмерки», одновременно «закручивая» санкционные гайки в отношении России. Со стороны Италии ситуация ничуть не лучше. По утверждению правительства страны, Италия серьезно экономически страдает из-за санкций, а потому в марте начало серьезную работу по их снятию. Но, к всеобщему удивлению, после завершения августовского саммита G7 неожиданно заявило, что «время для отмены карательных мер по отношению к Кремлю еще не пришло».

Екатерина Цой