Объявление перемирия назначено на саммит G20, сообщает DEITA.RU со ссылкой на издание "Прайм".

Предстоящая встреча мировых лидеров в формате "Большой восьмёрки" может преподнести миру массу сюрпризов. В частности китайское СМИ South China Morning Post рассказало о готовящемся объявлении прекращения, так называемой, "торговой войны" между США и Китаем на полях международного события.

Как пишет издание, обе стороны затянувшегося экономического конфликта готовы договариваться и хотят урегулировать торговые споры. Напомним, что страны ввели симметричное повышение пошлин на товары друг друга летом прошлого года.

В результате товарооборот между двумя мировыми державами снизился, а отношения стали весьма напряжёнными.

Ранее министр финансов США заявлял, что торговое соглашение между Америкой и Китаем уже готово на 90%.

Дмитрий Шевченко