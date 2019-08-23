Белый Дом прокомментировал возможность возврата старого формата "Большой Восьмёрки", сообщает DEITA.RU.

Представители американской администрации заявили, что в возвращении России за стол переговоров в формате G8 должна быть в первую очередь заинтересована сама Москва.

В этом случае, если инициатива о возвращении будет исходить с российской стороны, то, как отметили в Вашингтоне, обсуждение этой перспективы возможно.

Кроме этого в Белом Доме отметили, что лидеры "семёрки" не будут голосовать по вопросу возвращения России в состав группы, т. к. G7 работает на основе консенсуса.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

Дмитрий Шевченко