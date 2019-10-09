США оскорбили всю Украину одним словом

Президент США Дональд Трамп случайно назвал Украину конфедерацией, по ошибке употребив артикль «The» перед название страны в своей официальной речи. Об этом сообщает DEITA.RU.

В ответ сотрудники посольства Украины в США обратились к Трампу с просьбой выучить правильное произношение названий других стран и немедленно прекратить оскорблять украинцев, называя их страну «регионом внутри другой страны».

«Мы в последний раз поможем вам правильно употреблять слова, относящиеся к Украине. Во-первых, Ukraine, а не the Ukraine, а во-вторых - Kyiv, а не Kiev», - заявили в посольстве отметив, что иные обращения будут восприниматься народом Украины как осознанное выражение крайнего неуважения.

Но не только Трампа уличили не безграмотном употреблении артикля по отношению к Украине. Ту же ошибку совершил предыдущий президент США Барак Обама.

Отметим, раньше артикль «The» употреблялся в названии страны, чтобы показать прямую зависимость Украины от СССР, но даже после распада Советского Союза англоязычные лингвисты продолжили переводить название страны в привычной манере. Год назад украинское правительство даже запустило особую «исправительную» лингвистическую компанию, чтобы заставить весь мир правильно упоминать Украину и ее столицу Киев в англоязычных источниках. В итоге, семнадцатого июля в США было официально принято за правило переводить Киев исключительно только как Kyiv, как видно из скандала, не всем жителям Америки об этом было известно.

Екатерина Цой