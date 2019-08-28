Америка поставила российской стороне жёсткое условие, сообщает DEITA.RU.

"России следует вернуть Крым, если она хочет возобновить сотрудничество с G7", - об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, Россию лишили членства в клубе именно из-за присоединения Крыма к своей территории в 2014 году. Поэтому попятные действия в этом вопросе, по мнению Волкера, могут стать залогом продолжения сотрудничества.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Владимира Путина на следующую встречу G7, однако не уверен, что российский лидер примет приглашение и сможет приехать. В Кремле рассказали, что официального приглашения от Трампа пока не поступало.

Дмитрий Шевченко