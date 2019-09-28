США «превзошли себя в собственном безрассудстве»

Новыми ограничительными мерами в отношение России власти США пытаются помешать окончательному искоренению волны терроризма в Сирии, считает МИД РФ. Об этом сообщает DEITA.RU.

Представители ведомства открыто высказались, что, введя семьдесят пятую санкцию против России во время ключевых действий по искоренению террористических группировок в Сирии, Соединенные Штаты Америки «превзошли сами себя в безрассудстве». Новое антироссийское строжайшее постановление США касается поставки топлива из Российской Федерации в Сирийскую Арабскую Республику.

Министерство внутренних дел РФ откровенно назвали США «опекунами экстремистов в Сирии», тем самым намекнув на санкции 2016 года против компании «Софрахт». В ведомстве отметили, что несмотря на новые санкции Россия все равно продолжит устанавливать мир и покой в этой стране.

Напомним, что в ответ на скандал с делегацией МИДа РФ, которым власти США отказались выдать визы для участия в Генассамблеи ООН, депутаты Госдумы поставили запрет на участие россиян в ежегодном розыгрыше грин-карт.

Ранее DEITA.RU сообщала, что в рамках прошедшей Генассамблеи президент США Дональд Трамп пообещал нынешнему главе Украины Владимиру Зеленскому помочь вернуть полуостров Крым, «оккупированный российскими властями».

Екатерина Цой