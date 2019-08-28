Америка просит подмоги в торговой войне с Поднебесной, сообщает DEITA.RU.

Бывший американский дипломат Клет Виллемс в ходе общения с порталом CNBC предложил руководству крупных мировых держав поддержать США в торговой войне против Китая.

По его словам, от того насколько принципиальны в вопросе противостояния "Красному гиганту" будут такие страны, как Япония, Франция, Великобритания, а также другие участники Евросоюза, будет зависеть продолжительность, а главное итог торгового противостояния.

Виллемс отметил, что бездействие этих государств не идёт им на пользу, ведь они также страдают от ограничений, вводимых обеими сторонами конфликта.

Именно поэтому, по мнению бывшего дипломата, они должны встать на сторону США и помочь стране продиктовать выгодные всем условия ведения торговли.

Дмитрий Шевченко